Ex Mahle, la reindustrializzazione funziona solo a Saluzzo. "Preoccupati per La Loggia"

Luci, per quanto riguarda Saluzzo. Ma molte meno certezze (e dunque ombre) per La Loggia. Viaggia a due velocità la reindustrializzazione degli stabilimenti ex Mahle. A lanciare l'allarme sono Fim e Fiom dopo l'incontro delle scorse ore con la Regione per fare il punto della situazione.

Tutto fermo a La Loggia

"Mentre appare compiuto il percorso previsto per lo stabilimento di Saluzzo, con annunciate prospettive di ulteriore incremento produttivo, rimane sostanzialmente congelato il progetto industriale su La Loggia - dice Igor Albera, Fim Cisl - Ad oggi la gran parte dei dipendenti loggesi sono impiegati presso il sito di Saluzzo, altri in Cassa integrazione ed un piccolo numero in distacco su altre realtà".

"Esprimiamo forte preoccupazione per un piano industriale, sancito da accordo sindacale e ministeriale, che non trova ad oggi la sua applicazione - aggiunge Bruno Ieraci, di Fiom Cgil - I lavoratori stanno da tempo sopportando situazioni disagevoli in attesa di poter ritornare a lavorare nel sito di La Loggia come previsto dagli accordi". Richiesta di fare chiarezza