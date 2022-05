Questa estate vola alle Canarie con Binter

Le vacanze estive fanno rima con bel tempo e caldo. Ecco perché quest'estate hai a disposizione diverse possibilità per una vacanza di successo. Puoi partire in viaggio ad esempio in una delle tante isole dell'arcipelago delle Canarie. Otto isole nel mezzo dell'Oceano Atlantico dove rilassarsi, sfuggire alla routine e ricaricare le batterie. Scopri la loro natura vulcanica, rilassati su spiagge paradisiache, entra in foreste millenarie, ammira scogliere e anfratti vertiginosi e tuffati in acque cristalline. Goditi una straordinaria varietà di paesaggi e vivi una esperienza unica e indimenticabile. Ricorda soprattutto di assaporare la gastronomia, la cucina tradizionale e la cucina moderna, curate da prestigiosi chef e non dimenticare di scoprire il prezioso patrimonio storico e culturale delle isole, quello dei primi abitanti e quello di oggi.

Vola con Binter e rimarrai soddisfatto

La parte migliore è che puoi venire quando vuoi, in qualsiasi momento dell'anno, con la compagnia aerea Binter, con voli diretti da Torino e Venezia. Binter è una compagnia aerea delle Canarie, creata nel 1989, che ha iniziato ad operare per offrire collegamenti tra tutte le isole. Nel 2005 la compagnia ha iniziato a volare al di fuori delle Isole Canarie con l'obiettivo di offrire collegamenti diretti con altri paesi. Ma è solo nell'aprile del 2021 che sono iniziati i collegamenti tra le isole Canarie e l'Italia con gli scali di Venezia e Torino.

Come si vola con Binter?

Con Binter potrai andare alla scoperta di tutta una serie di servizi unici e premium a prezzi contenuti e il catering gratuito durante il viaggio. Si parte da una comodità esclusiva di viaggio con più spazio tra i sedili disposti su file di due posti a uno spuntino gourmet a bordo, dall'intrattenimento a bordo fino ad arrivare alla connessione gratuita tra le isole. La flotta è composta da aerei sempre nuovi, moderni e rispettosi dell'ambiente.

Partenze dall'Italia

L'aeroporto di Venezia ha due collegamenti settimanali e quello di Torino ne ha uno solo. Da luglio, si aggiungerà il collegamento a Gran Canaria dall'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. La compagnia aerea Binter garantirà anche i collegamenti tra il Senegal e l'Italia con gli scali a Torino e Dakar. Se desideri saperne di più sui prezzi e sugli orari dei voli, visita la pagina web della compagnia aerea.

Tutte le informazioni per godere di queste isole privilegiate si trovano sul sito web di Turespaña, spain.info.