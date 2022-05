SalTo 2022, l'invito di Alessandro Gassmann: "Donne boicottate la Franchi, non comprate i suoi prodotti"

"Elisabetta Franchi non vuole assumere donne sotto i 40 anni perché c'è il "rischio" che rimangano incinta? Io sconsiglio alle donne sotto i 40, ma anche a quelle sopra, di acquistare i suoi prodotti perché saranno impegnate a fare altre cose, come i figli. Se no torniamo al Medioevo". Alessandro Gassmann, al Salone del Libro di Torino, torna a ribadire la sua posizione netta contro la stilista, finita al centro delle polemiche per le sue frasi sulla gravidanza.

Gassmann: "Alle elementari attenzione ecosistema"

L'attore è alla kermesse del Lingotto nella veste di scrittore, per presentare il suo libro "Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde" edito con Piemme. Un volume che vuole accendere i riflettori sulla necessità di impegnarsi per salvare il pianeta. "Bisogna - ha spiegato intervenendo nello stand del Corriere della Sera - ripartire dalla scuola, introducendo sin alle elementari per obbligo una materia come l'attenzione all'ecosistema, per sviluppare fin da piccoli interesse a questo tema".

"Tutti gesti di attenzione all'ambiente"

Gassman invita poi a compiere, nella nostra vita quotidiana, piccoli gesti di attenzione verso l'ambiente. "Dobbiamo fare - ha detto - qualcosa tutti quanti, anche le cose che sappiamo ci creano fatica come occuparsi della differenziata, non utilizzare plastica o chiedere che c'è ne sia meno in giro, abbassare il calorifero da 23° a 19°". "La nostra generazione - ha aggiunto - ha già vissuto parte del suo futuro: i giovani no, quindi ora tocca a loro. Greta Thunberg è un simbolo" .

