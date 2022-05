Masters of Magic World Tour 2022 torna “live” per una Torino ancora capitale di Magia

Vanni De Luca, Luca Bono, Raul Cremona, Francesco Fontanelli, Richard Wiseman, Ernesto Planas. Sono solo alcuni degli ospiti del Master of Magic World Tour 2022 che si svolgerà di nuovo dal vivo a Torino dal 26 al 29 maggio.

Oltre una settimana di eventi e oltre 1500 prestigiatori da 30 nazioni da tutto il mondo

Tre i luoghi di questo festival che torna in presenza per la sua decima edizione e che cambia pelle, diventa diffuso: dal 26 al 29 maggio sarà al Mastio della Cittadella per una Convention in cui maghi e prestigiatori da tutto il mondo si racconteranno attraverso i loro trucchi di cui sveleranno i segreti; nello stesso weekend sarà al Teatro Alfieri per il Gran Galà Show; infine, si prosegue per una settimana alla dal 2 al 5 giugno con close-up, corner magici e performance di street magic ai Giardini della Reggia di Venaria.

Una maratona di spettacolo da oltre 100 ore consecutive dal vivo che l’ultimo anno in cui era in presenza aveva generato quasi due milioni di euro di ricadute sulla città di Torino, come ha confermato Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino, ma anche “Un viaggio per raccontare emozioni” come ama definirla il direttore artistico Walter Rolfo.

Per info: www.mastersofmagic.tv