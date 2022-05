San Mauro ha fatto festa per il Fragolino d'oro senza perdere d'occhio la solidarietà[FOTO]

San Mauro ha fatto festa: l'occasione è stata la ricorrenza del Fragolino d'Oro, una tradizione che finalmente è tornata in una condizione di "normalità" e che ha permesso alle persone di reincontrarsi e regalarsi qualche ora di relax e di divertimento. Tante le istituzioni e gli enti presenti con stand ed eventi.



Nell'occasione è stato anche presentato dall'Associazione Mariuccia Allovio il nuovo mezzo acquistato con la generosità della Fondazione Crt e delle donazioni dei privati cittadini. Uno strumento in più per aiutare chi è in difficoltà e per rinforzare gli strumenti a disposizione di chi opera quotidianamente in soccorso di chi si trova in condizioni di disagio.

"La nostra associazione ha acquistato un nuovo mezzo grazie alla Fondazione Crt per allestire un mezzo adatto a ospitare carrozzine che sono sempre più richieste - dice Fiorina Cantamessa, presidente dell'associazione Mariuccia Allovio -. Adesso lo presentiamo alla cittadinanza, per ringraziare chi ha destinato il proprio 5 per mille e chi vorrà destinarlo in futuro".