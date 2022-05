Salone del Libro, boom anche dei mezzi pubblici: 450 mila gli accessi alla metropolitana

Oltre 450 mila gli accessi alla metropolitana, un incremento con picchi del 25% dei passeggeri della linea 8, più di 45 mila visualizzazioni social e 3.500 del sito Internet. Sono alcuni dei numeri realizzati dal servizio di trasporto pubblico di Gtt nei giorni del Salone Internazionale del Libro, che ha visto non sol un successo per quanto riguarda i visitatori ma anche per la mobilità sostenibile.

La scelta principale è caduta sulla metro che ha fatto sempre registrare un numero di accessi intorno ai 140 mila al giorno, superando i 450 mila viaggiatori fra giovedì e domenica, numeri simili a quelli ottenuti durante l'Eurovision Song Contest della scorsa settimana.

Alla stazione Lingotto, uno degli accessi al Salone, è stata predisposta una postazione di vendita supplementare dei titoli di viaggio che ha emesso quasi 5 mila biglietti. Per quel che riguarda le linee di superficie, sulla linea 8, quella più utilizzata, c'è stato un incremento medio di passeggeri fra il 10 e il 15% il giovedì e venerdì e del 20-25% sabato e domenica.