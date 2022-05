A Mirafiori una piazza per le vittime del genocidio Tutsi in Rwanda: "Ridiamo dignità ai morti"

In cento giorni vennero sterminate a colpi di arma da fuoco, machete e bastoni chiodati un milione e 200 mila uomini e donne di etnia Tutsi: furono distrutte 66mila famiglie. " Momenti come questi - ha commentato Luciano Longo , console onorario del Rwanda a Torino - sono importanti, perché lanciano un messaggio che deve toccare tutti: queste cose non devono più succedere ". " Le future generazioni che passeranno di qua si ricorderanno delle vittime ", ha concluso.

"Ridare dignità alle vittime"

Torino è la terza città in Italia, dopo Roma e Predappio, a ricordare con una strada o un luogo il massacro dei Tutsi. "C'è un'incessante bisogno di verità e giustizia - ha sottolineato la presidente Maria Grazia Gruppo - che continua ad aleggiare sulla memoria del genocidio". "Questa piazza - ha aggiunto i rappresentanti della comunità rwandese - significa molto per noi. In primis ridà dignità alle vittime: tutto quello che è stato fatto con il genocidio era per toglierla. I morti sono state buttati nelle fossi comuni, le donne violentate". "Queste iniziative - hanno sottolineato - servono per combattere contro il negazionismo: per me venire in questa piazza è stato come andare a trovare i miei cari a casa mia".