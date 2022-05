Fast & furious, per il decimo episodio Torino fa finta di essere Roma (e nasconde bombe di polistirolo)

Ma con un dettaglio: la città della Mole dovrà fingere di essere Roma. E un indizio si trova in una delle traverse di corso Fiume, dove si stanno preparando le riprese. Parcheggiato si trova un bus dei servizi pubblici romani, peraltro già debitamente danneggiato e dunque pronto a recitare la sua parte in qualche scena ad alto tasso di azione.

Prime indiscrezioni sulle riprese di Fast&Furious , il kolossal hollywoodiano che per il decimo capitolo ha scelto Torino come set di alcune scene.

Ma non solo: oltre al bus danneggiato si muovono mezzi pesanti che trasportano nelle vie dei dintorni enormi bombe (o comunque dispositivi dall'aspetto minaccioso). Realizzati in materiale estremamente leggero, saranno utilizzate probabilmente per simulare azioni ed esplosioni.

A un certo punto è stata anche "ribaltata" un'auto (foto sotto): un'azione non pericolosa ma spettacolare, che ha attirato la curiosità dei passanti.

Ma la guardia degli addetti alla sicurezza resta altissima. Così come i controlli su chi passa. Parcheggio vietato e curiosi tenuti a debita distanza. Una sfida che si annuncia complessa per i prossimi 15 giorni.