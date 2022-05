Investito mentre cambia una ruota in una piazzola di sosta in tangenziale: morto automobilista

Un uomo di 76 anni è morto sulla tangenziale di Torino mentre era intento a cambiare una gomma alla sua auto, ferma in una piazzola di sosta nel tratto tra Moncalieri e La Loggia.

Inutili i soccorsi

L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, martedì 24 maggio. Insieme all'auto c'era la moglie, che ha assistito in presa diretta alla tragedia.

Sul posto è subito intervenuta la polizia stradale che sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Anche l'elisoccorso è arrivato in pochi minuti, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare e il velivolo è ripartito vuoto.

Secondo incidente mortale in una settimana

E' il secondo incidente mortale sulla tangenziale sud nell'ultima settimana, dopo quello di martedì scorso, 17 maggio, nel quale perse la vita un centauro 40enne di origine moldava residente a Nichelino.