Ritrovata al Monumentale la tomba di Pelagio Palagi, autore del Conte Verde

A scoprire di recente il luogo dell'ultimo riposo di Palagi, al Monumentale, è stata la responsabile della promozione culturale del cimitero di AFC Renata Santoro. Durante ricerche nell'archivio è emerso come lo scultore fosse sepolto nella tomba di famiglia Solei. Evidentemente mentre entrambi lavoravano per la Casa Reale, i Solei fornivano i tendaggi ai Savoia ma era Palagi a creare i disegni per i tessuti, nacque un rapporto di stima e amicizia che proseguì anche dopo la morte.