Partecipate del Comune, nuove designazioni: Andrea Araldi alla presidenza di Afc

Nuove nomine per gli enti partecipati del Comune di Torino da parte del sindaco Stefano Lo Russo.

Il primo cittadino ha inviato ai rappresentanti del Consiglio comunale i nominativi delle persone che ha intenzione di designare nei Consigli di Amministrazione di alcuni enti, come Afc, la partecipata che gestisce i cimiteri cittadini, dove sono stati scelti come presidente Andrea Araldi, revisore contabile ed esperto in amministrazione e management di impresa, Carlo Tango come amministratore delegato e Beatrice Rinaudo consigliere.

Sempre come consigliere ma per l'Associazione Urban Lab è stato invece indicato Marco Aimetti, ex presidente degli architetti torinese e membro del Consiglio nazionale della categoria; per 5T Martina Giombini.

Individuati, poi, come rappresentanti della Città nei rispettivi CdA, Elena Actis per l'Associazione Hydroaid e per il Polo del 900 Alberto Sinigaglia, ex presidente dell'Ordine dei Giornalisti in Piemonte.