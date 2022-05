Domani l'intitolazione a Teresina Tua del roseto situato all’interno del Parco della Tesoriera

Si svolgerà domani, venerdì 27 maggio alle ore 11, la cerimonia per l’intitolazione alla violinista Teresina Tua del roseto situato all’interno del Parco della Tesoriera, in corso Francia 192 (quartiere Parella, Circoscrizione 4).

Alla cerimonia saranno presenti: la presidente del Consiglio comunale, il presidente della Circoscrizione 4, Raffaella Portolese pianista, promotrice dell’iniziativa, Giorgio Griva presidente e organizzatore artistico dell’associazione “Concertante - Progetto arte & musica”, Daniela Piazza presidente della Famija turineisa.

La torinese Teresina Tua (Torino 24.4.1866 - Roma 28.10.1956), figlia di musicisti e giovane prodigio, viene ricordata come uno dei maggiori talenti violinistici italiani della fine dell'Ottocento, forse la più importante violinista dell'epoca. Dopo il diploma al Conservatorio di Parigi nel 1879, comincia un periodo di esibizioni che la consacrano presto alla ribalta della musica classica internazionale. Dal 1884 parte dal Teatro Regio di Torino per un tour mondiale di concerti con i più grandi musicisti del tempo. Nel 1915 tiene il suo ultimo concerto nella città di Trieste e decide di dedicare la restante parte della sua vita ai bisognosi e al mondo della cultura. Nel 1933 prende i voti come Suor Maria del Gesù.