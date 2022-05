Frida Kalho viaggia sui taxi di Torino. E dal 2 luglio arriva Marylin Monroe

Frida Kalho viaggia sui taxi di Torino. Un gruppo di taxisti, capitanati da Ermanno che prima di mettersi al volante ha fatto per 25 anni il decoratore, si è ritrovato questa mattina in piazza Castello per decorare la propria macchina. Armati di stencil e pigmenti naturali misti a grasso, hanno decorato il cofano delle proprie vetture con l'iconico volto della pittrice messicana disegnato in nero su fondo bianco: a fare da contrasto le labbra e i fiori sul capo, color carminio.