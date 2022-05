Torino, fiori sulla casa di Macario a 120 anni dalla nascita: “Una via e una targa per ricordarlo”

Oggi ricorrono i 120 anni dalla nascita di Erminio Macario, celebre attore e comico simbolo dell'intrattenimento piemontese in grado di conoscere il successo a livello nazionale. In occasione della ricorrenza, il Consiglio Regionale ha deciso di omaggiarlo con un mazzo di fiori posato questa mattina sulla casa natale in via Botero 1.

Allasia: "Una via e una targa per ricordarlo"

L'iniziativa è inserita nel quadro delle celebrazioni per i 120 anni di Macario, ma la promessa è quella di fare molto di più: “Solleciteremo l'amministrazione Lo Russo - ha annunciato il presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia – a intitolargli una via come in altri comuni del torinese e a installare una targa fuori dalla casa natale, soluzioni già approvate a livello istituzionale ma mai attuate”.

L'omaggio del governatore Cirio

Anche il governatore Alberto Cirio, attraverso un post su Facebook, ha reso omaggio all'attore: “120 anni fa - si legge - nasceva a Torino uno dei più grandi comici di tutti i tempi: lo straordinario Macario. Stasera il Teatro Gobetti ospiterà una serata omaggio e presto verrà realizzata anche una mostra in Consiglio Regionale a Palazzo Lascaris”.