Da piazza Vittorio ad Asti con treno, taxi e mono in sharing: arriva il MaaS. E chi viaggia ha 15 euro di cashback

Quale il modo più economico e veloce per raggiungere piazza Vittorio a Torino da Asti, con un mezzo alternativo all'auto privata? E via Maestra ad Alba dal capoluogo piemontese? Dal 1° giugno 250 piemontesi saranno protagonisti per 4 mesi della prima sperimentazione in Italia promossa da un’amministrazione regionale del MaaS – Mobility as a Service, Mobility as a Service.

Grazie a questi innovativo sistema i partecipanti troveranno su unica app tutti i servizi on demand, dai bus extraurbani ai treni regionali, dai monopattini ai taxi, dal car al bike sharing, alla sosta parcheggi e molto altro. Restano escluse al momento le aziende di Trasporto Pubblico Locale come Gtt e Asp.