Addio all'intelligenza artificiale? Il giorno dopo in Regione: "Scossi e amareggiati: no a compromessi al ribasso"

"Scossi e amareggiati". C'è voluta qualche ora per ammortizzare il colpo. Ma quello dell'Intelligenza artificiale, sulla pelle di Torino e del Piemonte, fa lo stesso effetto di un livido. Col tempo scolorisce, ma al contatto fa sempre male.



E così, dopo la giornata convulsa di ieri, con la visita a Torino dei ministri Vittorio Colao e Maria Cristina Messa che hanno sparso ulteriore apprensione sul caso I3A, il fine settimana inizia con un senso di amaro in bocca anche in quelle istituzioni che, a botta calda, avevano cercato di vedere il lato positivo della vicenda.



Per esempio la Regione. Se ieri il governatore Alberto Cirio aveva comunque sottolineato le risorse economiche confermate per il territorio, insieme alla missione legata all'automotive, oggi l’assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, si dice "scosso e amareggiato per la mancanza di prospettive legate all’intelligenza artificiale a Torino emersa ieri. Il Piemonte vuole essere della partita e il nostro territorio non accetterà compromessi al ribasso destinati a penalizzarlo".



Ancora di più: la Regione è pronta a battere i pugni sul tavolo con l'esecutivo affinché il progetto non naufraghi del tutto. "Siamo pronti a chiedere spiegazioni al Governo e a far sentire le nostre ragioni, supportate anche da un lungo lavoro preparatorio che ha visto soggetti del mondo dell’industria, della ricerca e della società civile spendersi per creare condizioni ottimali atte a far vivere in città un centro di ricerca fondamentale per il Paese", conclude Ricca.