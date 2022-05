Le famiglie ucraine ospitate a Moncalieri in visita al centro storico e al Castello: "Questa è la vostra città" [FOTO]

Moncalieri aveva dimostrato subito grande solidarietà nei confronti dell'Ucraina, essendo stata una delle prime città del Piemonte ad accogliere i profughi in fuga dalla guerra.

Visita al centro storico e al Castello Reale

Tanti i ragazzi iscritti nelle scuole, una sezione del sito ufficiale da aprile è anche in lingua ucraina per meglio venire incontro alle esigenze di coloro che hanno dovuto abbandonare la propria terra per sfuggire alle bombe e trovare una nuova vita in Italia. Anche per questo oggi, sabato 28 maggio, il Comune, in collaborazione con il 1° Reggimento Carabinieri Piemonte, la direzione regionale musei, il consorzio delle residenze reali sabaude e l'associazione Amici del Real Castello, ha organizzato un tour alla scoperta delle bellezze della città, con visita al Castello Reale.

La visita, iniziata nel cuore di Moncalieri, in piazza Vittorio Emanuele, di fronte al palazzo comunale, si è poi conclusa con un momento conviviale, con una 'pizzata' nella piazza d'Armi del Castello. "Prove tecniche di normalità" potrebbe essere il titolo di questa iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Paolo Montagna e dall'assessore alla Pace e alla Persona Silvia Di Crescenzo. "Chi scappa dalla guerra non ci ha scelto per trascorrere qui le vacanze, per questo ogni iniziativa che aiuta a far sentire dei veri cittadini queste persone è utile", ha spiegato il primo cittadino.

Oltre sessanta gli ucraini ospitati a Moncalieri