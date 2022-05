Valigia abbandonata in via Miglietti 4, si cerca il proprietario: “Dentro vestiti, soldi e oggetti”

La fretta sempre dietro l’angolo, un attimo di distrazione e una valigia che rimane in mezzo alla strada, abbandonata. E’ successo in via Miglietti 4, nel quartiere San Donato, dove qualcuno ha probabilmente dimenticato un bagaglio pieno: vestiti, oggetti e anche soldi.



A mancare sono invece i documenti, dettaglio che rende impossibile risalire al legittimo proprietario. La valigia è stata ritrovata da alcuni condomini residenti al civico 4 di via Miglietti, che hanno lanciato un messaggio su Facebook: “Il proprietario può contattarmi per avere il numero di telefono del caposcala del condominio, al quale può reclamarla, previo una attenta e corrispondente descrizione dell'oggetto”.



Pochi i dettagli rilasciati, per evitare che qualche malintenzionato possa appropriarsi del bagaglio. Quello che è certo è che si tratta di una bella valigia, di marca, lasciata davanti a un posto auto: questo lascia pensare a una macchina caricata in fretta e furia, con la valigia rimasta a terra.