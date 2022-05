Un grande eco-gioco per celebrare l’inizio dei lavori di riqualificazione della Primaria “Altiero Spinelli”

Mercoledì 1° giugno, dalle 8.50 alle 11.15, presso la Scuola Primaria Internazionale Europea Statale Altiero Spinelli, sita in via San Sebastiano Po, 6, si proporrà un momento di gioco all’aperto, per celebrare la conclusione del percorso svolto dai ragazzi delle classi IV e V, coordinato dal Comitato Genitori Spinelli, in collaborazione con l’Ingegnere Francesco Cardone, e con gli insegnanti di scienze, relativo al progetto Ex-nzeb Spinelli e l’imminente inizio dei lavori di riqualificazione energetica, resi possibili dalla Città di Torino tramite i fondi React-EU.