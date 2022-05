Dal 10 al 16 giugno Moncalieri ospita la prima edizione della Eno Week

Al via venerdì 10 giugno con una serata diffusa che coinvolge ristoranti, enoteche, osterie e trattorie di Moncalieri per portare al centro della tavola il rapporto tra cibo e vino fra le eccellenze e i prodotti del territorio.

Salame di trippa, ravanello tabasso, lardo e salsiccia fanno parte delle eccellenze gastronomiche moncalieresi. Quello che ancora forse non tutti sanno è che giugno è il mese perfetto per assaporarli, accompagnati dalle migliori etichette vitivinicole d’Italia.

Una nuova occasione per festeggiare la fine della settimana è la Notte delle Bollicine che si terrà il 17 giugno a pochissimi km da Moncalieri, sul piazzale davanti a Eataly Torino Lingotto, in via Fenoglietti 14. Produttori di Metodo Classico, Charmat, passando per Spumanti e Alta Langa, arriveranno da tutta Italia per far scoprire le proprie etichette, da accompagnare alle tapas street food di Eataly Lingotto, ideate dall'Executive Chef Patrik Lisa.