La casa abbandonata di via Aosta dice “addio” al degrado: il futuro però rimane un rebus

Non c'è più spazio per il degrado nella “casa abbandonata” di via Aosta, al civico 119, l’edificio martoriato da problemi strutturali, incendi, diventata discarica e covo di spacciatori.

Il Comune ha infatti completato un percorso di bonifica che ha visto la pulizia dell’area recintata a fianco dell’abitazione, stabilizzato il tetto, rinforzato il balcone, abbattuto alberi bruciati da incendi e murato alcuni accessi, per evitare che ignoti si intrufolassero all’interno della casa. Una buona notizia per i residenti di Barriera di Milano, un primo passo verso un percorso di riqualificazione che però si presenta piuttosto complicato.

La proprietà dell’edificio è infatti privata e il Comune non può far altro che garantire il decoro e la messa in sicurezza dell’area per i residenti della zona e per i passanti. A confermarlo, i tecnici di Palazzo Civico, che questa mattina hanno effettuato insieme ai consiglieri della I Commissione un sopralluogo (richiesto da Simone Fissolo, Moderati) per osservare i lavori di consolidamento dell’edificio e gli interventi effettuati. “Dopo aver murato le porte e le finestre, impedendo così di entrare di notte a spacciatori e consumatori di sostanze, aver tolto l'incredibile mole di spazzatura nel giardino e aver tolto le forniture, oggi c'è stata anche la potatura degli alberi che erano pericolanti” ha commentato entusiasta Fissolo.

Il futuro rimane quindi un rebus: se la proprietà possa accollarsi le spese degli interventi non è noto. Così come la volontà o meno di vendere il terreno, a fronte delle offerte pervenute.