Beppe Gandolfo ospite a Volpiano per presentare “Un anno in Piemonte"

Martedì 7 giugno alle 21, nella Sala polivalente di Volpiano (via Trieste 1), Beppe Gandolfo presenta il suo libro «Un anno in Piemonte - 2021» (Enneci Communication), in dialogo con Emanuele De Zuanne.

Sottolinea la presentazione: "Se per il 2020 ci eravamo detti che era stato un anno che non avremmo mai dimenticato, per questo 2021 possiamo cominciare a dire che, anche per il Piemonte, è stato l’anno della ripartenza. Grazie al vaccino anti-Covid l’incidenza del terribile virus è stata di gran lunga inferiore all’anno precedente: lo dicono i numeri, le statistiche ma anche le terapie intensive degli ospedali che hanno ripreso a funzionare con regolarità, insieme al calo relativo dei dati complessivi sulle persone infettate e sulle vittime. Ma segnali positivi sono anche arrivati dalla ripresa dell’economia, in quasi tutti i settori a cominciare dal turismo che ha messo in luce come il Piemonte sia una delle mete più ambite dai visitatori di prossimità, anche grazie al Salone del Libro e a manifestazioni come Cheese dove è tornata la presenza del pubblico. Insomma, un anno in cui la nostra regione ha cercato di ripartire. E noi cerchiamo di raccontarlo in questo “Un anno in Piemonte – 2021”, come facciamo ormai da vent’ anni con passione, impegno, fedeltà ai fatti. Ma soprattutto con amore per questa terra e per la sua gente".

Beppe Gandolfo, giornalista, è corrispondente per il Piemonte e la Valle d’Aosta per le testate del gruppo Mediaset ed è firma di prestigio del gruppo Morenews. Autore di numerosi libri di cronaca, ha vinto il Premio Selezione Bancarella Sport con «Il mio Toro, la mia missione», scritto insieme ad Aldo Rabino; il volume «Un anno in Piemonte» raccoglie i fatti, i numeri, le statistiche e gli indirizzi della nostra regione.