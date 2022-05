Venaria, lo Sportello Facile sarà aperto anche tre sabati del mese di giugno

I cittadini venariesi potranno presentarsi senza prenotazione all'apertura dello sportello per ritirare il ticket. Sarà possibile rilasciare 30 carte d'identità elettroniche per ogni mattinata.

L’assessore ai Servizi Demografici evidenzia che si tratta di un servizio aggiuntivo per venire incontro alle esigenze dei cittadini che soprattutto nel periodo estivo si trovano a dover fare i conti con il documento scaduto. Un servizio di sicura utilità, per il quale si ringraziano gli uffici per la disponibilità dimostrata nell’apertura in orari extra. Apprezzata la presenza di molte famiglie che già lo scorso sabato hanno sfruttato la possibilità di presentarsi allo sportello, senza prendere permessi dal posto di lavoro. Inoltre, comunichiamo che si sta lavorando anche per ridurre i tempi di attesa nel rilascio delle carte elettroniche e degli altri certificati.