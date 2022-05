Aggredito e derubato in San Salvario da un gruppo di giovani spacciatori: “Non si può più vivere così”

Bloccato, aggredito a suon di pugni e lanci di bottiglia e infine derubato. E’ successo a Stefano C., 38enne che abita in San Salvario, proprio mentre stava rientrando davanti al portone di casa, all’angolo tra via Berthollet e Via Saluzzo, ormai tristemente zona di spaccio e criminalità.

“Erano quasi le due di notte circa - racconta il giovane - stavo rientrando con un mio amico dopo una cena, quando un ragazzo credo sui 20 anni, mi ha afferrato dal collo da dietro con un braccio e con l’altro ha cominciato a riempirmi di pugni”.

In breve il ragazzo è stato circondato da un vero e proprio branco. “Un altro ragazzo mi si è avvicinato per chiedermi se volevo forse della droga, ma appena ho detto di no la situazione è degenerata. Mi hanno accerchiato e mentre due mi tenevano fermo e continuavano a sferrarmi pugni, mi hanno strappato la collanina d’oro che avevo al collo. Non so dirne il valore, ma la tenevo con me da quando ero bambino, un ricordo di battesimo”.

A quel punto però le grida dell’amico hanno spaventato il gruppo. “Uno di loro ha fatto finta di difendermi, credo per distrarmi dal furto della collana, di cui mi sono accorto solo in seguito. Prima di andarsene un altro ragazzo del gruppo mi ha ancora lanciato una bottiglia che si è rotta in mille pezzi ai miei piedi. Ho chiamato subito i Carabinieri ma quando sono arrivati, quelli si erano già dileguati”.

Alla fine, Stefano ha sporto denuncia e al termine della nottata i Carabinieri sono riusciti a individuare uno degli aggressori. “E’ molto giovane, forse addirittura minorenne”.

Risse, spaccio, ubriachi: un fenomeno ormai ben radicato

Episodi simili, con aggressioni, risse, lanci di bottiglia in questo specifico tratto di San Salvario sono praticamente all’ordine del giorno come dimostrano anche i video e le foto fornite dal 38enne.

“Lavoro come designer a Milano, potrei vivere lì, ma sei anni fa ho deciso di comprare casa a San Salvario a Torino, perché per me è una città meravigliosa. Questo quartiere poi è stupendo, ma è diventato impossibile vivere così”.

Nel corso del tempo sono state diverse le segnalazioni mandate dal giovane che abitando al primo piano ha potuto filmare, scattare fotografie e registrazioni di quanto avviene sotto casa sua, situata tra l’altro a pochi passi dal comando dei Vigli Urbani.

“Non è solo lo spaccio, ma sono anche le risse, le liti tra spacciatori, le minacce se non compri droga”, commenta amareggiato “Un anno fa abbiamo fatto un incontro insieme ai carabinieri e le associazioni e comitati locali, ci hanno assicurato di far il possibile, ma evidentemente non è sufficiente. Secondo me già una presenza costante sul territorio farebbe la differenza”.

Miano: "Occorrono azioni mirate e il coordinamento di tutte le forze di Polizia"

Un fenomeno in aumento probabilmente generato anche dalla fine del lockdown. “Il fenomeno della malamovida in San Salvario sta crescendo a dismisura, complice la bella stagione e la mancanza di alternative e/o novità - conferma il presidente di Circoscrizione Massimiliano Miano -. Purtroppo gli strumenti a disposizione del Comune sono limitati. Occorrono azioni mirate attraverso il coinvolgimento e il coordinamenti di tutte le forze di Polizia, ognuna per le proprie competenze”.