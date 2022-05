Street Magic World Championship, dal 2 al 5 giugno Venaria fa rima con magia

In occasione di PLAY, il programma di mostre, eventi e attività dedicate al tema del gioco nel 2022, La Venaria Reale propone Street Magic World Championship 2022, evento realizzato in collaborazione con Masters of Magic. Un evento straordinario per raccontare il gioco attraverso la magia e in tutte le sue declinazioni.

Con i Campionati Mondiali di Street Magic gli spettatori hanno la possibilità di assistere a spettacoli sorprendenti, scoprire i segreti delle illusioni ottiche, vedere uomini sfidare le più severe leggi della natura, vivendo mille emozioni diverse. Un’esperienza divertente e formativa allo stesso tempo.

Per 4 giorni, da giovedì 2 a domenica 5 giugno, il programma propone, ogni giorno:

STREET MAGIC WORLD CHAMPIONSHIP 2022 DALLE 14 ALLE 18 – CORTE D’ONORE

In occasione del Masters of Magic World Tour 2022, la Reggia di Venaria e i suoi incantevoli Giardini, diventano la location del Campionato del Mondo di Street Magic. Una sfida tra i migliori Street Magicians al mondo seguiti dalla giuria ufficiale per decretare il nuovo Campione del Mondo! Ogni giorno dalle 14 alle 18 e finalissima domenica 5 giugno alle 18 nella Corte d’onore della Reggia.

MUSEO DELLE ILLUSIONI OTTICHE

Con Mago Fax per scoprire gli inganni della mente. Un museo interattivo, la più grande collezione del mondo di illusioni ottiche, in cui "partire" alla scoperta di affascinanti segreti sul funzionamento del nostro cervello e scattare foto impossibili.

MAGIC CORNER

Per vivere la magia da vicino e godersi l’emozione di un prestigio one-to-one

ECO MAGIC SCHOOL

Per scoprire tutti i segreti sull'arte del riciclo attraverso il gioco e la magia. Una vera Accademia della Magia in cui i Maestri di Masters of Magic, insegnano agli spettatori come riutilizzare materiale da riciclare per costruire un gioco di magia e come metterlo in scena.