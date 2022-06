Lite tra vicini in corso Palermo, la Polizia interviene per evitare una mega rissa

Una lite tra vicini ha rischiato di trasformarsi in una rissa vera e propria per le strade di Barriera di Milano: è accaduto ieri sera in corso Palermo dove due gruppi rivali di nigeriani si sono affrontati ed è solo grazie all'intervento delle pattuglie della polizia se la situazione non è degenerata.

Un episodio che ha riportato alla mente quanto accaduto in zona la notte dello scorso 6 febbraio, quando scoppiarono disordini tra agenti e senegalesi che festeggiavano la vittoria della loro nazionale in Coppa d'Africa.

Tutto iniziato da una discussione tra vicini

Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti tutto è cominciato dopo una discussione tra due condomini per futili motivi, ma ben presto le persone che litigavano in strada sono diventate una decina.

Alcune di loro sono state identificate dalla polizia, ma non ci sono state denunce.