Impresa digitale: la Camera di Commercio rilancia fino a 10mila euro. Candidature a partire da lunedì

Torna il bando per le imprese che vogliono fare innovazione con le nuove tecnologie: robotica, stampa 3D, prototipazione, internet delle cose, cyber security, IA, blockchain, ma anche sistemi di pagamento on line, e-commerce, digital marketing. La ricetta, insomma, che ormai da anni la Camera di commercio di Torino propone attraverso i fondi del PID (Punto Impresa Digitale), rivolgendosi soprattutto alle piccole e medie imprese: il contributo può arrivare a 10mila euro a fondo perduto sotto forma di voucher.

Consulenza e percorsi formativi

I voucher permetteranno alle aziende richiedenti di accedere a servizi di consulenza e a percorsi formativi dedicati alle nuove competenze necessarie per l’utilizzo delle tecnologie digitali, anche in base al settore di appartenenza: manifatturiero, servizi, artigianato, alimentare, turismo, commercio, logistica, trasporti, agricoltura e così via.

“Sostenere economicamente gli investimenti in digitalizzazione: questo l’obiettivo del nostro nuovo Bando Punto Impresa Digitale, che offre voucher a fondo perduto alle imprese di qualunque settore, fino ad un massimo di 10mila euro ad azienda – spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino -. L’anno scorso abbiamo attivato in questo modo investimenti per quasi 3,3 milioni di euro. Parallelamente proseguiamo nella nostra intensa attività formativa rivolta a tutti gli imprenditori per contribuire ad una maggiore diffusione della cultura digitale a tutti i livelli”.