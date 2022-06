"C'è da fare": l'iniziativa di Torino Bellissima per segnalare problemi e difficoltà del proprio quartiere

Al via C’è da fare, una nuova iniziativa di Torino Bellissima, uno spazio di denuncia a cui i cittadini possono rivolgersi per segnalare problemi e difficoltà del proprio quartiere, di cui i consiglieri comunali e di circoscrizione si faranno carico.

"Sono passati sei mesi da quando come Torino Bellissima abbiamo iniziato il nostro lavoro nell’amministrazione. Oggi vogliamo rilanciare il nostro impegno coinvolgendo direttamente voi che vivete questa città tutti i giorni e in tutti i quartieri. Perché #CèDaFare è molto più di uno slogan per noi. È un impegno concreto preso con voi in campagna elettorale e che non abbiamo nessuna intenzione di disattendere"