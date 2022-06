Moncalieri, il Real Collegio Carlo Alberto diventa polo di eventi e rassegne

Moncalieri si riappropria di un altro pezzo della sua storia. Il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri riapre al pubblico e diventa, al pari del Castello e di altre bellezze della città, protagonista della rassegna “Ogni passo, una scoperta”, il programma degli eventi estivi in programma dal 10 giugno al 23 luglio.

Al centro del programma estivo della città

La presentazione della rassegna avverrà lunedì 6 giugno, alle ore 11.30, proprio al Real Collegio, che sarà una delle location che consentiranno ai visitatori un viaggio tra cultura, musica e gusto nei luoghi simbolo del centro storico di Moncalieri.

Obiettivo: un rilancio in grande stile

La scelta del Comune ha anche un forte valore simbolico: riaprire il Real Collegio significa che l'ex convitto resta al centro della vita e delle iniziative culturali della città, nonostante la struttura sia stata messa in vendita dai padri Barnabiti. L'obiettivo è un suo rilancio in grande stile, come è avvenuto negli ultimi anni con il Castello.