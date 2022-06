Uno dei finti sordomuti parla, anziano di Moncalieri scopre l'inganno

Alla galleria delle truffe ai danni degli anziani si aggiunge anche quella dei finti sordomuti. La differenza è che stavolta, rispetto ad altre occasioni, i malviventi hanno trovato un pensionato di Moncalieri subito pronto a capire che si trattava di una fregatura.

Finti sordomuti smascherati

Il fatto è successo nei giorni scorsi in corso Savona. Due giovani hanno avvicinato l'anziano, fingendosi portatori di handicap alla parola e all'udito. In un primo momento l'uomo aveva anche creduto di trovarsi davanti due persone sfortunate, salvo poi ricredersi quando uno dei due si è fatto scoprire, parlando a bassa voce all'altro, che si è subito girato. L'anziano ha iniziato a chiedere aiuto, urlando ai due di andare via: prima che i carabinieri arrivassero i due erano già riusciti a fuggire via di gran carriera.

25enne marocchino denunciato

I militari dell'Arma sono intervenuti anche in un noto supermercato di Moncalieri, dove un 25enne di origine marocchina aveva provato a portare via roba per circa 500 euro. Arrivato alla casse, ha provato a scappare senza pagare, ma la vigilanza interna lo ha bloccato, prima che i carabinieri giungessero sul posto: scattata la denuncia per furto.

Il trucco della gomma bucata

Meno bene è andata ad una signora che, dopo aver prelevato alcune centinaia di euro al bancomat, al momento di salire in macchina è stata vittima del trucco della gomma bucata in corso Roma. Uno dei malviventi (che forse la stavano pedinando da un pò), si è avvicinato al finestrino, dicendole di controllare perché aveva un penumatico a terra.

Appena la donna è scesa, in un attimo il complice ha aperto lo sportello della vettura, portando via la borsa con i contanti: la speranza è che le telecamere della zona possano fornire indizi utili per risalire all'identità dei ladri.