Cupole Lido, il parco acquatico con un “mare” di divertimento

Cupole Lido parco acquatico un “mare” di divertimento ha aperto i battenti giovedì 2 giugno con orario tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30 e per 4 giorni fino a domenica l’ingresso avrà il costo dei giorni feriali 15 euro adulti – 8 euro bambini fino ad 1.40 cm – sotto il metro ingresso gratuito.

130.000 mq immersi nel verde, la splendida spiaggia caraibica, la vasca con le onde, la nuova laguna, le palme e gli incredibili giochi d’acqua, spettacolo ed animazione potrai trascorrere fantastiche giornate divertendoti nell’acqua cavalcando le onde, tenendoti in forma facendo sport, ballando con l’animazione, rilassandoti negli atolli idromassaggi, prendendo il sole nelle zone solarium o provare sensazioni forti sui nuovi scivoli Fantasy river, Big jump, black hole su fantastiche ciambelle gonfiabili e per i più piccini una vasca 0-5 anni con giochi d’acqua-e scivoli per bambini.

Servizio di ristorazione con zona bar - paninoteca-pizzeria - gelateria e self service. Un punto shop dedicato agli acquisti di gadgets -abbigliamento – cartoline - giornali - profumeria e tabaccheria. Come ogni anno ancora più che in passato la parola giusta per definire Cupole lido è una sola: divertimento! Ogni giorno durante il primo pomeriggio, Cupole Lido si trasforma in una grande festa d’acqua, di musica, di colori con la piscina ad onde trasformata in un’immensa discoteca e poi ancora balli, karaoke, lezioni di acquagym, nuoto, aerobica con qualificati e simpatici insegnanti ed uno staff di bravissimi animatori.

La grande novità dell'estate Gators: ESTATE ON FIRE!

A partire dal 13 di giugno, sette settimane di camp, per tutti i ragazzi e le ragazze nati/e dal 2004 al 2011, i Gators, in collaborazione con il Comune di Cavallermaggiore, organizzeranno un camp estivo multisport, presso il bellissimo parco acquatico Cupole Lido!!!

All'interno del parco, verrà allestita un'area dedicata a campi da basket, calcio e beach volley e molto altro. E' prevista, per chi lo volesse, un'ora di attività di compiti al giorno ed ovviamente si potranno sfruttare le piscine, gli scivoli e le altre attrazioni di Cupole Lido!

Inoltre, presso il palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore, verranno organizzati allenamenti personalizzati ed altre attività!

Per chi arriva dai paesi limitrofi sarà disponibile una convenzione con Bus Company, per il trasporto a Cavallermaggiore e ritorno.

Inoltre, nella settimana dal 4 all'8 Luglio, Estate on Fire diventerà "INTERNATIONAL CAMP", con coach stranieri e allenamenti e giochi in lingua inglese!

Tutte le info sulla pagina Instagram Cupoellido – Facebook – il sito www.cupolelido.it e contatto telefonico a 0172-381280