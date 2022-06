Viabilità a singhiozzo: chiusure per i sottopassi Spezia e Mortara. Ma cambia anche via Breglio

Deviazioni e problemi alla viabilità, nei prossimi giorni per i torinesi. Si avviano infatti a chiusure temporanee due dei sottopassi più utilizzati in città: quello di corso Spezia e quello di corso Mortara. Le modifiche ai normali percorsi sono dovute all'esecuzione di alcune prove tecniche sugli impianti di sicurezza da parte di Iren e comporteranno nei prossimi giorni la chiusura temporanea al traffico veicolare.

Nello specifico, lunedì 6 giugno dalle ore 9 alle 17 sarà chiuso in entrambe le direzioni il sottopasso Spezia. Martedì 7 e mercoledì 8 giugno, sempre dalle ore 9 alle 17 e in entrambe le direzioni, la chiusura riguarderà il sottopasso Mortara.

Novità anche in via Breglio

Ma dalla prossima settimana non saranno quelle dei sottopassi le uniche variazioni al traffico: dalle 7 del 6 giugno e fino al 30 giugno, infatti, via Breglio in direzione corso Venezia sarà chiusa al traffico; i veicoli in direzione est saranno deviati su via Bibiana e su via Chiesa della Salute.

La chiusura è necessaria per la realizzazione del nuovo incrocio semaforizzato previsto dalla sistemazione superficiale del Passante, tra via Breglio e corso Grosseto.

Alcune modifiche riguarderanno anche il trasporto pubblico: la linea 75 in direzione est sarà deviata su corso Grosseto, via Chiesa della Salute, via Sospello e via Fossata, per poi riprendere il percorso normale su via Lauro Rossi. La linea 21 sarà deviata su via Sospello.