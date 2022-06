Scontro tra due auto sulla Villastellone-Carmagnola, la vittima è un uomo di 68 anni

Il terribile incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio sulla statale 393 tra Carmagnola e Villastellone (LEGGI QUI), all'altezza della frazione Vallongo. Due auto si sono scontrate e una persona ha perso la vita.

La vittima è un uomo di 68 anni, residente proprio a Carmagnola in frazione Vallongo, a pochi km dal luogo dell'incidente, che era a bordo di una Renault Clio ed è morto sul colpo. Sull'altra auto, una Bmw, viaggiavano invece due ventenni, anche loro carmagnolesi, che - feriti - sono stati immediatamente trasportati all'ospedale Cto ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso le indagini e i rilievi della polizia municipale di Carmagnola, ma pare che non si sia trattato - come si diceva in un primo momento - di uno scontro frontale: una delle auto si stava immettendo sulla statale, infatti, da una via laterale. Sul posto sono intervenuti anche l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.