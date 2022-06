Torneo di calcio a 5, la storia di Tranfolanti e un incontro su Calciopoli: un tris di eventi a tinte bianconere

Tris di eventi a tinte bianconere: a organizzarli è l'associazione Quelli di via Filadelfia.

Il primo appuntamento sarà domenica 12 giugno allo Sport Village di via Allegri 15 a Collegno, dove si svolgerà un torneo di calcio a 5 in memoria delle vittime dell'Heysel e di Antonio Gueli. Dalle 10 sarà anche allestita un'area di intrattenimento con il torneo per bambini (ore 12, ma iscrizioni entro le 11), il torneo di freccette (dalle 12) e quello di calciobalilla (dalle 12). L'incasso sarà devoluto alla Onlus La Perla. Info Paolo 3939884605

Il secondo evento è la presentazione del libro di Valerio Remino, storico massaggiatore fisioterapista della Juventus dal 1980 al 1994. Il titolo? “Tranfolanti si nasce (in basso a destra)”, che riprende il nomignolo che gli era stato attribuito in uno sketch della Gialappa's band e che lo aveva fatto diventare improvvisamente “famoso”. L'appuntamento è per mercoledì 15 giugno alle 21 in via Valprato 68 a Torino. Parteciperanno Mariella Scirea, Domenico Marocchino, Angelo Alessio, Roberto Tavola, prof. Claudio Gaudino, prof. Antonio Maria Lapenta, Piero Bianco, Giancarla Tenivella. Ingresso gratuito per tutti gli associati con famigliari e amici al seguito. Info: qviafiladelfia@libero.it

Terzo e ultimo appuntamento, venerdì 1° luglio alle 21, sempre in via Valprato 68 a Torino, è con “Calciopoli, farsa o truffa?”, incontro-chiacchierata sulle verità di quegli anni. A cura di Nino Ori, coordinatore di Ju29ro e autore di “Calciopolario”. Anche in questo caso, ingresso gratuito per tutti gli associati con famigliari e amici al seguito. Info: qviafiladelfia@libero.it