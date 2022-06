La macchina per il caffè espresso? E' nata a Torino. E oggi anche Google celebra il suo inventore

Ben 171 anni bevuti in un sorso. Lungo, corto, ristretto, corretto. Tutto questo venne dopo. In principio fu Angelo Moriondo: l'inventore della macchina per il caffè espresso che anche Google ha deciso di ricordare oggi attraverso un doodle, in occasione dei 171 anni dalla sua nascita.



Anche il caffè in tazzina, dunque, ha radici torinesi (come il cinema, l'auto, la televisione e così via), ma in pochi lo sanno. Angelo Moriondo nacque il 6 giugno 1851 a Torino, suo nonno aveva fondato un'azienda di produzione di liquori che - generazione dopo generazione - divenne un'azienda di cioccolato, ribattezzata "Moriondo e Gariglio".