Fast&Furious continua: oggi le riprese in largo IV marzo

Torino ancora set per Fast and Furious. Oggi le riprese per il kolossal americano arrivano in largo IV marzo, fino a questa sera completamente bloccato al traffico dal confine con via Corte d’appello fino alle porte Palatine.



Libere le vite parallele, come via Milano. Dopo via Roma, corso Fiume e i Murazzi ora tocca all’area che coinvolge anche la piazza di via Palazzo di Città, davanti al Comune.



Già dalle prime ore del mattino lo staff è arrivato con camion e auto cariche di attrezzature per allestire il set del decimo episodio della saga che vede Vin Diesel di nuovo bei panni di Dominc Toretto.



Pezzi di lamiera e resti di un’auto bruciata, dormi che sorvolano la via e camera car che consentono le riprese in movimento sono già in posizione per filmare il passaggio di una delle auto da corsa in pieno centro città.



Tanti i curiosi che armati di cellulare si sono appostati per fare qualche scatto rubato sulle scene.



Torino non sarà davvero protagonista, tutto è stato allestito per sembrare la capitale, Roma. Due settimane di riprese che comporteranno appena qualche minuto di tutto il film.