Meteo, da oggi calo delle temperature con qualche temporale, miglioramento nel weekend

Un afflusso di aria più fresca da nord soprattutto in quota farà tornare le temperature sulle medie del periodo fino a giovedì, spezzando un po’ l’afa e il caldo di questi giorni e attivando rovesci e temporali sparsi soprattutto tra oggi e mercoledì.

A Torino quindi avremo questa situazione.

Oggi, martedì 7 giugno, in mattinata cielo ancora sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio nuvolosità in aumento con rovesci e temporali sparsi sia sui rilievi che in pianura, dove risulteranno più isolati. Possibili grandinate. Mercoledì la situazione migliorerà con instabilità meno attiva e più presente solo sui rilievi.

Temperature massime in calo, con valori compresi tra 27 e 28 °C. Minime anche in calo e valori compresi tra 17 e 18°C.

Venti deboli o localmente moderati dai settori settentrionali oggi, raffiche intense durante i temporali. Calano di intensità e diventano nuovamente più variabili mercoledì.

Tendenza da giovedì 9 giugno. Temperature stazionarie giovedì e poi in aumento da venerdì, con nuova fase calda ed estiva durante il weekend, al momento senza instabilità di rilievo.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Torino

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/630-Stagionali_giugno_2022.html