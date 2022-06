Elezioni La Loggia: i candidati consiglieri della lista SiAmo La Loggia per Domenico Romano Sindaco

Tempo di elezioni per La Loggia che dopo cinque anni vede correre di nuovo per la carica di sindaco, l'attuale primo cittadino Domenico Romano.

Ecco tutta la squadra della Lista "SiAmo La Loggia" che lo supporta e si presenta con lui per queste Amministrative che si terranno domenica 12 giugno.

ROMANO Domenico

Nato a Torino il 25.04.1973 e residente a La Loggia, è un commercialista, revisore contabile di enti locali: gestisce anche un Centro di Assistenza Fiscale. Politicamente, ha ricoperto la carica di Assessore al bilancio, tributi e servizi sociali dal 2003 al 2012, mentre ha ricoperto la carica di consigliere comunale nell'amministrazione 2012-2017.

Eletto Sindaco del Comune di La Loggia il 12 giugno 2017, si ricandida per il secondo mandato amministrativo.

Una breve sintesi di programma amministrativo:

con il nostro programma amministrativo, vogliamo mettere il cittadino loggese al centro di tutta l'azione futura, con i suoi bisogni e le sue necessità, i suoi diritti ed i suoi doveri. Cercheremo, sempre in un confronto costruttivo, di avere capacità di sintesi, rapidità ed efficacia nelle decisioni, per rendere il nostro Comune sempre più bello, più funzionale, con maggiori servizi alla collettività, più verde e più pulito, senza trascurare alcun aspetto della vita sociale, economico-produttiva e culturale loggese, realizzando e concretizzando così una migliore qualità della vita. Perché “SiAmo La Loggia” siete tutti voi insieme a noi e l'unità di intenti, vedute e forze, può produrre solo validi risultati: la mia priorità saranno opere pubbliche importanti e tanto attesa dalla comunità di La Loggia, come la costruzione del nuovo Centro Sportivo comunale, la realizzazione della pista ciclabile La Loggia – Vinovo, il Polo dell'Infanzia per i nostri piccoli concittadini e ancora la riqualificazione di Villa Carpeneto con il suo splendido parco ed infine la creazione di una Casa di Comunità, ossia una struttura socio-sanitaria per la presa in carico dei soggetti affetti da patologie croniche.

RIZZO Concetta

Nata a Mazzarino (CL) il 16 febbraio 1953 è consulente fiscale tributario e revisore contabile presso Comuni, Enti, Associazioni e società private. Dal giugno 2017 ricopre la carica di Assessore al bilancio, tributi e servizi sociali presso il Comune di La Loggia. Si ricandida per il prossimo mandato con l'intento di continuare e completare il lavoro svolto per rendere La Loggia un Comune virtuoso e sensibile alle necessità dei nuclei famigliari e delle attività produttive maggiormente in difficoltà, anche con ulteriori misure di sostegno per le fasce più deboli della popolazione.

BISCEGLIA Nadia

Nata a Torino il 14 luglio 1978, loggese dal 1982, Nadia è una professionista dalla formazione tecnico-commerciale, deputy manager dello Shopping Center Parco Dora di Torino. Responsabile controllo di gestione, comunicazione e marketing della struttura commerciale, è anche istruttore Fitness multi-disciplinare. Si candida per il prossimo mandato amministrativo con l'intento di implementare l'offerta sportiva per i cittadini loggesi, giovani e meno giovani, oltre al lavoro per il bene comune con la creazione di nuovi luoghi di ritrovo di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale e una sensibilità speciale riservata al mondo del volontariato.

VACCARO Veronica

Nata a Torino il 23/09/1996, loggese da sempre, è in possesso di una qualifica professionale in ambito turistico e di un master in ambito cinematografico come attrice. Impiegata in un'azienda locale, Veronica è appassionata di cultura e teatro, collaborando con due compagnie teatrali e un'associazione che si occupa di fotografia. Si candida per il prossimo mandato amministrativo con l'intento di costruire una La Loggia più vicina ai giovani e alle loro problematiche, attraverso una sensibilità particolare per la cultura e il mondo teatrale e del volontariato culturale.

SCAPITTA Rossana

Nata a Torino il 18 dicembre 1957, è pensionata dopo aver svolto la professione di assistente sociale presso il territorio di La loggia, ex dipendente comunale e dell’Unione dei Comuni. Fa valere le sue competenze sociali come presidente dell’organizzazione di volontariato “Il Villaggio dei bambini”. Si candida per il prossimo mandato amministrativo con l'intento di lavorare nell'ambito della sua esperienza lavorativa, occupandosi di politiche per l'infanzia e i minori, associazionismo, volontariato sociale e culturale. Altri elementi fondanti del suo impegno sono le politiche per le Pari Opportunità, la lotta alla violenza di genere e l'abbattimento delle barriere culturali e architettoniche di cui sono vittime le persone con disabilità.

REDIN Roberto

Nato a Torino il 18 novembre 1972, cittadino loggese fin dalla nascita, è in possesso di una laurea in infermieristica presso la Facoltà di medicina e chirurgia di Torino. Coordinatore infermieristico presso il reparto di Cardiologia Interventistica dell'ospedale “Santa Croce” di Moncalieri, si candida per il prossimo mandato amministrativo con l'intento di potenziare le strutture ambulatoriali presenti sul territorio di La Loggia, migliorare i collegamenti con il nosocomio moncalierese e la sede Asl To5 e lavorare infine per la creazione di una Casa di Comunità, ossia una struttura socio-sanitaria per la presa in carico dei soggetti affetti da patologie croniche.

SURACE Antonino (Tony)

Nato a Moncalieri il 31 luglio 1976, è un commerciante loggese titolare del negozio di giocattoli “Tony Toys”. Si candida per il prossimo mandato amministrativo con l'intento di attivarsi, in stretta sinergia con le associazioni di commercianti loggesi, per migliorare le condizioni di lavoro dei piccoli imprenditori e delle imprese che caratterizzano il tessuto produttivo locale. Inoltre Tony intende impegnarsi per creare nuove manifestazioni di carattere culturale e commerciale, adoperandosi per la promozione delle attività produttive presenti sul territorio di La Loggia.

LO CHIATTO Michele

Nato a Cerignola (FG) il 1° maggio 1955, pensionato ex dipendente Fiat, in passato ha svolto il servizio di ecovolontario per il Comune di La Loggia. Attualmente è un membro attivo della Protezione Civile loggese, collaborando con le molteplici realtà del volontariato locale. Si candida per il prossimo mandato amministrativo con l'intento di occuparsi delle politiche per gli anziani, della protezione dell'ambiente e di proseguire il suo impegno a sostegno dell'associazionismo loggese e della Protezione Civile locale.

CONVERTINI Francesco

Nato a Moncalieri il 12 Agosto 1991, geometra libero professionista iscritto al Collegio Geometri di Torino, è loggese dalla nascita e presidente del comitato di Tetti Griffa, frazione di La Loggia. Di formazione salesiana, Francesco è una persona sensibile e aperta ad aiutare il prossimo. Si candida per il prossimo mandato amministrativo con l'intento di seguire le politiche giovanili, contribuire alla messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, oltre alla realizzazione dei progetti di costruzione del nuovo polo sportivo comunale e della pista ciclabile La Loggia-Vinovo.

BANIN Elena

Nata a Torino il 30 luglio 1971, è un avvocato cassazionista. Abilitata alla difesa delle donne vittime di violenza e maltrattamenti ai sensi della Legge regionale 4/2016, esercita il ruolo di curatrice speciale dei Minori. La sua attività politica come consigliere comunale del Comune di La Loggia è iniziata dal giugno 2019 fino al termine del mandato. Si candida per il prossimo mandato amministrativo con l'intento di proseguire il suo lavoro all'interno delle istituzioni, con una particolare sensibilità per le Politiche dell'infanzia e le tematiche di carattere giuridico.

ZOIA Franco

Nato il 20 febbraio 1974 a Moncalieri, è un geometra libero professionista. Ufficiale dell’esercito italiano, è stato capogruppo degli Alpini di La Loggia dal 2001 al 2014: iscritto all’associazione Nazionale Alpini dal 1997, è tecnico volontario della Protezione Civile nazionale. Presidente della XIII Consulta dell'Anci Piemonte (Ambiente,Energia, Riqualificazione), ha ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica presso il Comune di La Loggia nell'attuale consigliatura 2017-2022. Si ricandida per il prossimo mandato con l'intento di continuare e completare il lavoro svolto nella Giunta uscente: le priorità sono la realizzazione del nuovo Centro Sportivo Comunale, la ristrutturazione di Villa Carpeneto e il Polo dell'Infanzia assieme a tante altre opere disseminate sul territorio loggese.

LEMBO Liliana

Nata il 26 marzo 1958 a Genova, Liliana è pensionata, in passato ha svolto il servizio di ecovolontario per il Comune di La Loggia. Attualmente è un membro attivo della Protezione Civile loggese, collaborando con le molteplici realtà del volontariato locale. Si candida per il prossimo mandato amministrativo con l'intento di occuparsi delle politiche per gli anziani, della protezione dell'ambiente e di proseguire il suo impegno a sostegno dei diritti delle donne.

CATALANO Davide

Nato a Torino il 14/10/1983, loggese dal 1993 si è formato grazie a studi scientifici. Attualmente è impiegato presso un'azienda del settore tecnico-commerciale. Segretario del Partito Democratico di La Loggia dal 2013, è da sempre impegnato nel volontariato e nella difesa dei diritti dei più deboli. Appassionato di sport, è responsabile del settore femminile di una società di calcio di serie C. Si candida per il prossimo mandato amministrativo con l'intento di valorizzare le peculiarità del territorio loggese, tutelando i diritti delle persone più fragili, in particolare il diritto al lavoro e all'integrazione sociale, tramite una maggiore sinergia politica e amministrativa fra i Comuni limitrofi a La Loggia nell'area sud torinese.