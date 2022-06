Campanella di fine anno: Torino celebra di nuovo il "rito delle fontane" in piazza Castello [FOTO]

Anche quest'anno, si è rinnovato il "rito delle fontane" a Torino. Come ormai tradizione, infatti, l'ultimo giorno di scuola richiama ragazzi e ragazze nel cuore della città per celebrare la fine delle lezioni con un bagno tra gli spruzzi all'ombra di Palazzo Madama.



Ma quest'anno, il senso di liberazione, sembra andare oltre il semplice termine di compiti a casa e interrogazioni: dopo due anni complessi, infatti, l'acqua delle fontane pare voler lavare via anche le restrizioni, le difficoltà e i timori che la pandemia ha portato con sé e che ha visto proprio gli studenti come categoria più interessata dalle misure di sicurezza, in primis l'uso delle mascherine (anche quando fuori le stesse precauzioni si erano parecchio allentate).



E così, l'8 giugno 2022, corrisponde come da calendario con l'inizio delle vacanze (almeno per chi non dovrà sostenere esami). Una mattinata - e con ogni probabilità un pomeriggio - di gioia e di spensieratezza per chi, tra i banchi, ha dovuto fare i conti non solo con le materie e lo studio, ma anche con difficoltà che fino a qualche anno fa non erano nemmeno immaginabili.