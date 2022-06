Saluzzo, "Uno scrittore in famiglia" omaggia Beppe Fenoglio a cento anni dalla nascita

Anche quest’ anno, gli spettacoli organizzati dagli Amici della Musica di Savigliano proporranno un repertorio fra generi e periodi storici più vari. Diversi filoni musicali in un programma ricchissimo, con l’avvio il 9 giugno per proseguire anche in autunno, fino al 27 novembre.

Si parte da Saluzzo con un reading musicale giovedì 9 giugno, alle 21 al Monastero della Stella ( piazzetta Trinità ).

In scena “Uno scrittore in famiglia” di Marisa Fenoglio per la voce recitante di Elena Zegna e fisarmonica. Lo spettacolo è un omaggio all'autore albese in occasione del centenario della nascita, attraverso un percorso "dove la letteratura fa della musica un prezioso paesaggio sonoro ripercorrendo i brani che più appassionavano Fenoglio, attraverso l’intervento della fisarmonica di Walter Porro e del saxofonista Fulvio Albano erede del grande Gianni Basso".

Lo scrittore, partigiano viene raccontato e ricordato attraverso gli scritti dalla sorella Marisa, recentemente scomparsa, dai quali è scaturito questo spettacolo.

L'evento è organizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in collaborazione con l’associazione Amici del musica di Savigliano.

Ingresso libero.

Prenotazioni sul sito: https://www.<wbr></wbr>monasterodellastella.it/<wbr></wbr>evento/uno-scrittore-in-<wbr></wbr>famiglia-beppe-fenoglio

o al numero del Monastero della Stella: 0175-291447.