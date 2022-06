Moncalieri, ladri in azione in un magazzino di zona Carpice: indagano i carabinieri

Non si è trattato di ladri di biciclette, come nel celebre film di Vittorio De Sica, ma di ladri di merendine, quelli che nella notte a Moncalieri hanno preso di mira la zona industriale di Carpice. Ignoti hanno preso di mira il magazzino di una nota ditta di alimentari, portando via parecchia merce, approfittando del vantaggio delle tenebre e dell'assenza di un sistema di allarme.

Il responsabile del magazzino, quando si è accorto dell'accaduto, non ha potuto fare altro che che chiamare i carabinieri per denunciare l'accaduto. L'assenza di telecamere nella zona di sicuro non aiuterà i militari dell'Arma a recuperare indizi utili alle indagini.

Intanto i carabinieri di Moncalieri sono dovuti intervenire lunedì sera al pronto soccorso del Santa Croce, dove i parenti di una pensionata lamentavano il furto di bancomat e soldi di un'anziana. Dopo aver fatto presente la cosa al personale di turno e non avendo avuto, a loro dire, una risposta adeguata, gli animi si erano surriscaldati, con paroloni e accuse reciproche.

Solo l'intervento dei militari dell'Arma è riuscito a riportare la calma dentro l'ospedale, in attesa di ulteriori verifiche per fare luce sull'accaduto.