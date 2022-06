Soldi regionali agli antiabortisti, tensioni alla Circoscrizione 6 per la protesta di +194voci

Tensioni questa sera davanti alla Circoscrizione 6, dove era prevista la discussione di un documento di Fratelli d'Italia a sostegno del progetto "Vita Nascente". Un atto in favore della proposta dell'assessore regionale Maurizio Marrone che ha voluto un fondo da 400 mila euro per le associazioni antiabortiste.

"Vergognoso limitare la partecipazione"

Una cinquantina di attiviste della Rete +194 voci si sono ritrovate in via San Benigno 22 per protestare contro il provvedimento. Ad accoglierle hanno trovato un cordone di agenti di Polizia, che insieme ad un blindato "bloccava" l'accesso alla sala. "È vergognoso - denunciano - che si limiti la partecipazione e la libertà di espressione".

Cade il numero legale

Dopo diversi minuti di tensione, le attiviste sono riuscite ad entrare nella sede della Circoscrizione 6 per assistere al Consiglio. La maggioranza di centrodestra, al momento della discussione degli atti politici, ha preferito abbandonare però l'aula e ha fatto così cadere il numero legale. Scene simili si erano verificate nelle scorse settimane alla 5, dove +194voci aveva organizzato l'ennesima protesta perché FdI aveva presentato un documento analogo. Duro il commento della capogruppo del Pd Isabella Martelli: "Non hanno avuto coraggio di affrontare la discussione e hanno dato la colpa che anche a chi era lo per protestare per i diritti". Sulla stessa lunghezza d'onda la capogruppo dem in Consiglio comunale Nadia Conticelli: "Il centrodestra non ci mette la faccia: noi ci saremo sempre senza se e ma".

"Donne hanno bisogno di lavoro stabile, non mancette"