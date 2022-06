Migliaia di bimbi per le strade di Barriera di Milano: "Basta ladri nelle scuole" [FOTO E VIDEO]

"Basta ladri nelle scuole"! È questo l'urlo delle migliaia di bambini e bambine che questa mattina sono scesi in corteo per le strade di Barriera di Milano. Una protesta dopo i furti delle scorse settimane: solo nel weekend del 12 aprile i malviventi si sono introdotti nella notte negli istituti Perotti, Gabelli, Sabin, Viotti, Pestalozzi e Bobbio, spaccando finestre e forzando porte, per portare via pochi soldi.

E oggi alunni, genitori e docenti delle materne, elementari e medie hanno organizzato un serpentone multicolore in corso Vercelli e strade limitrofe. Nelle mani bottiglie pieni di sassolini e centinaia di cartelli pieni di messaggi e speranza: "se il ladro è senza cuore di ritrova senza amore", "Se entri è per imparare, non per rubare", "Giù le mani dalla nostra scuola". A guidare il corteo la banda della Polizia Municipale.

"Scuola intoccabile e centrale"

"È una risposta pacifica, concreta ed emozionante - ha sottolineato l'assessore comunale all'Istruzione Carlotta Salerno - a quel quel fenomeno che è il furto nelle scuole: c'è bisogno di sicurezza". Una manifestazione che per l'esponente della giunta è simbolo dell' "attaccamento di bambini e genitori alla scuola, che rivendica la sua intoccabilità e il suo essere ancora luogo centrale, da cui tutto deve partire". "Le energie di Barriera sono qui: la rigenerazione e la costruzione del futuro e presente partono da queste strade" ha concluso Salerno, spiegando come ogni corteo sia "presidiato" da un assessore.

"I bimbi chiedono di potersi sedere a un banco che non venga sfasciato nella notte"