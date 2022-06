"Abbraccio alle scuole di Barriera": mercoledì 5 cortei lungo il quartiere per mettere al centro l'istruzione

Durante il 2021, oltre 40 furti sono avvenuti nelle scuole di Barriera di Milano. A Settembre lanciammo l’evento “Chi ruba è fesso! Passeggiata solidale per le scuole di Barriera” a cui parteciparono centinaia di persone tra studenti, insegnanti, cittadini del quartiere e associazioni attive sul territorio. Purtroppo, anche durante quest’anno, continuano a ripetersi saccheggi negli istituti, causando perdite di materiale didattico e minando ulteriormente il tessuto sociale del territorio.

E’ necessario un momento di alto senso civico, morale ed educativo. La Comunità Educante, ovvero “coloro che lasciano sul territorio un segno positivo del loro passaggio, perché venga usato e ripreso da altri che verranno dopo di lui”, manifesterà unita in un Abbraccio alle Scuole, al quartiere e a chi lo abita, dando un segnale di presenza e di riscatto. 5 Cortei abbracceranno contemporaneamente 5 Scuole del quartiere, coinvolgendo oltre 2000 Persone.

Manifestare insieme pubblicamente MERCOLEDI 8 GIUGNO: per mettere al centro la scuola come simbolo di crescita, di democrazia e di pari opportunità per tutt* al di là della condizione sociale ed economica; per dare agli allievi, alle famiglie, a tutti coloro che abitano il quartiere, la possibilità di identificarsi con il coraggio, dando uno scossone alla paura.

GLI ITINERARI: IC VERCELLI: partenza in C.so Vercelli 141 - Via L.Rossi - Via Cigna - Via Sempione- C.so Vercelli; SCUOLA PESTALOZZI: partenza in Via Banfo - Via Courmayeur - Cso Vercelli - Via Belmonte - Via Cigna - Via Valprato - Via Banfo; IC GABELLI/IC BOBBIO: partenza in Via Santhià N.76/VIa Santhià N.25 - via Cherubini - Via Monte Rosa- (Mercato Foroni) - Via Candia - via Santhià; E. GIACHINO: partenza in Via Colonna - Via Cena -Via Cogne - Via Troya - Via Colonna; IC BOBBIO NOVARO: partenza in Via Ancina 15 - Via Gottardo- Via Arcangelo Corelli- Corso Taranto - Via Ancina

LE REALTA' ADERENTI: ACMOS | Associazione Almaterra | Associazione Eufemia | AMECE | ANPI Renato Martorelli - Torino | Arci Torino | ASD Marchesa Sport Cultura e solidarietà | Babelica | Bagni Pubblici Via Agliè | Circolo Arci Antonio Banfo - Laboratorio della Cultura | Biblioteca Primo Levi | Cassetta Popular | Choros Comunità | CISV | Cittadinanza Attiva | Circolo Risorgimento | Concertino dal Balconcino | IC Bobbio Novaro | IC Gabelli | IC Frank | IC Vercelli | Libere Gabbie APS | Liberitutti Cooperativa Sociale | Mamre Onlus | Mixtura Orchestra | NOE: una comunità che educa | Parrocchia Maria Regina della Pace | Parrocchia Maria Speranza Nostra | Progetto Rescue | Rete ONG | Sala Scicluna | Sguardi | Progetto SLIP Torino |Spazio Montanaro | Uniti per Crescere Insieme | via Baltea 3.