Con la prima edizione della Eno Week parte stasera la grande estate di eventi di Moncalieri

Il conto alla rovescia è terminato. Con la prima edizione della Eno Week, in programma da stasera fino al 16 giugno, Moncalieri avvia il suo cartellone di appuntamenti estivi.

"Moncalieri ogni passo, una scoperta"

Con "Ogni passo, una scoperta" la Città del Proclama da oggi al 23 luglio offrirà a residenti e turisti una full immersion di eventi tra cultura, musica e gusto in grado di soddisfare le aspettative di tutti, coinvolgendo il cuore pulsante di Moncalieri e le sue eccellenze: da piazza Vittorio al Castello al Real Collegio Carlo Alberto, che riapre al pubblico e alle visite guidate. In attesa che venga fatta chiarezza sul suo futuro, dopo che i padri Barnabiti hanno messo in vendita la struttura.

Torino Wine Week, il contenitore più vario per la cultura del mangiare e del bere bene e con consapevolezza sul territorio di Torino e del Piemonte, torna da venerdì 10 a giovedì 16 giugno, inaugurando un nuovo grande evento: la prima Eno Week a Moncalieri, che apre la rassegna estiva “Ogni passo, una scoperta”.

Eno Week, un giro d'Italia attraverso i grandi vini

Un viaggio che racconta l’Italia attraverso le sue etichette, partendo dalla nostra regione e dai vini della Torino Doc, passando per i grandi vini veneti e trentini, la classe dei vini toscani, arrivando anche al sapore estivo del Sud Italia.

Al via stasera con una serata diffusa che coinvolge ristoranti, enoteche, osterie e trattorie di Moncalieri per portare al centro della tavola il rapporto tra cibo e vino fra le eccellenze e i prodotti del territorio. La cantina Balbiano incontra La Taverna di Frà Fiusce, i vini di Cascina Castlette il ristorante Ca’ Mia, e la Cantina Ascheri incontra l’Osteria e Gastronomia la Cadrega.

Sabato e domenica protagonista il Giardino delle Rose

Nel week end di sabato 11 e domenica 12 Giugno nel Giardino delle Rose all’interno dello splendido Castello di Moncalieri, Residenza Sabauda e patrimonio UNESCO immersi tra i profumi e i colori dei fiori, è possibile incontrare produttori da tutta Italia, eccellenze vitivinicole del territorio piemontese e, grazie alla collaborazione con il Comune di Moncalieri, sarà possibile degustare prodotti della terra moncalierese, in un vero e proprio km 0.

Tanti i ristoranti coinvolti al Giardino delle Rose l’11 e il 12 giugno, con le loro specialità e soprattutto i cibi tipici di Moncalieri. Salame di Trippa, Trippa, Lardo di Moncalieri, Salsiccia di Moncalieri, Ravanello Tabasso fanno parte delle eccellenze gastronomiche locali: quello che ancora forse non tutti sanno è che giugno è il mese perfetto per assaporarli, accompagnati dalle migliori etichette vitivinicole d’Italia. Grandi chef ed eccellenze del territorio

Novità di Enoweek saranno infatti gli chef presenti alla manifestazione con Marco Albano, Ugo Fontanone e Giorgio Picco, assieme anche al 'maestro gelataio' Simone Turribio. L’unione tra grande storia, cultura ed enogastronomia rimane il marchio di fabbrica della Torino Wine Week e grazie al Comune di Moncalieri il Castello apre le sue porte ai grandi vini, ai prodotti locali e ad un pubblico che ama il vino dalla vigna al bicchiere, che ama immergersi nel suo racconto e nelle storie dei produttori.