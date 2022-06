Durante il ponte del 2 giugno una decina di appartamenti 'visitati' dai ladri a Moncalieri

Se a Torino l'allarme sicurezza riguarda soprattutto la 'violenza di strada', come hanno testimoniato alcuni casi recenti, su tutti quello del marocchino col machete nel quartiere Aurora, nella vicina Moncalieri l'allerta riguarda i furti negli appartamenti.

Sono una decina i casi che si sono registrati dal ponte del 2 giugno in avanti, nell'ultima settimana. I ladri, approfittando dell'assenza di molte persone, che avevano deciso di andare a fare il primo bagno al mare o a trascorrere qualche giorno di relax in montagna, si sono introdotti in diversi posti della città.

In assenza dei residenti, in alcuni casi i malviventi sono riusciti a portare via soldi e preziosi, ma non sempre il loro intento criminale è andato a buon fine, fortunatamente: in alcuni casi, forse per la presenza dei vicini o perché hanno commesso qualche errore o hanno fatto troppo rumore, sono stati costretti a desistere.

Numerose le segnalazioni giunte ai carabinieri di Moncalieri, che adesso sono impegnati nelle indagini per provare a risalire all'identità dei malfattori. E intanto in città cresce l'allerta.