Contro i 'furbetti' dei rifiuti' Nichelino rimette in campo l'isola ecologica itinerante

Dopo i tanti problemi dello scorso autunno, i rifiuti abbandonati sono un problema ma non più un'emergenza a Nichelino. Ma per evitare che la piaga torni di moda, con i guai che potrebbe arrecare con l'arrivo dell'estate ed il gran caldo, il Comune ha deciso di rimettere in pista l'isola ecologica itinerante, ripetendo l'esperimento già lanciato dodici mesi fa.

Si parte domani dal quartiere Castello

L'iniziativa "Io non ingombro" scatta domani, sabato 11 giugno, partendo dal quartiere Castello e si snoderà lungo tutti i punti nevralgici della Città fino alla fine di luglio. L'isola mobile sarà posizionata domani in via Amendola, di fronte alla scuola Aldo Moro), dalle ore 9 alle 17. Si potranno conferire rifiuti ingombranti, legno e R.a.e.e. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Teknoservice e il Covar14.

L'obiettivo è ridurre una cattiva abitudine che ha preso piede in alcune zone di Nichelino (e non solo), l'isola ecologica può essere un'occasione per molti di smaltire rifiuti ingombranti e favorire, in questo modo, la raccolta differenziata.

Il programma completo del 'tour' ecologico