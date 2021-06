“Io non ingombro”, a Nichelino parte l'isola ecologica itinerante contro l’abbandono di rifiuti

Dopo i problemi delle ultime settimane, con rifiuti spesso ingombranti, ammassati in diversi angol della città, tanto da convincere l'assessore Carmen Bonino a parlare di installare le fototrappole, su proposta dell’Amministrazione a Nichelino parte il progetto “Isole ecologiche mobili – Io non ingombro”.

Il progetto vedrà Covar14 e Teknoservice impegnate per il recupero degli ingombranti delle utenze domestiche sul territorio in giornate prestabilite attraverso il posizionamento di un rimorchio che girerà a turno nei quartieri nichelinesi. La campagna è volta a sensibilizzare la popolazione al fine di ridurre l’abbandono dei rifiuti ingombranti sul territorio. Si parte venerdì 25 giugno in via Pracavallo, nel quartiere Boschetto, dalle ore 9 alle 17.

Isola ecologica itinerante per la città

Fino a settembre in città ci sarà una sorta di 'tour dell’isola ecologica itinerante' fra i vari quartieri di Nichelino. In pratica si tratta di una serie di camion scarrabili all’interno dei quali i residenti, nelle date indicate, potranno conferire ingombranti, rifiuti in materiale legnoso e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), nella misura di 5 pezzi per nucleo familiare. Il conferimento è completamente gratuito. Così come, è bene ricordarlo, è gratuito il conferimento presso l’ecocentro di via Mentana, che è aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12, il venerdì dalle 9 alle 18, il sabato dalle 9 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 11. E durante gli appuntamenti di “Io non ingombro” sarà presente uno stand dell’azienda per distribuire materiale informativo alla cittadinanza sulla corretta differenziazione dei rifiuti e per pubblicizzare l’attività dell’ecocentro.

Il dettaglio delle varie giornate

- venerdì 25 giugno, dalle 9 alle 17, nel parcheggio di via Pracavallo

- sabato 10 luglio, dalle 9 alle 17, in via Garibaldi, angolo via Biella

- venerdì 16 luglio, dalle 9 alle 17, in piazza della Chiesa

- venerdì 23 luglio, dalle 9 alle 17, in piazza San Quirico

- sabato 11 settembre, dalle 9 alle 17, in via Gozzano

- sabato 18 settembre, dalle 9 alle 17, in via Amendola (fronte Aldo Moro)

- sabato 25 settembre, dalle 9 alle 17, in viale Kennedy (fronte don Milani)