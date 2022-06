Prato poco curato, panchine assenti e cattivi odori: piazza Nizza ha bisogno di un cambio di look

Piazza Nizza avrebbe bisogno di una rinfrescata al proprio look. Tanto che anche tra le linee guida dell'attuale Maggioranza della Circoscrizione 8 viene definita come un'area "di disimpegno" per cui occorre pensare a nuovi progetti.

A patire di più è l’area verde: il prato, poco curato e secco, è privo di panchine ed è per lo più utilizzato come area cani.

Dall'altro lato della strada, anche l’area mercatale, presenta qualche problema, soprattutto adesso nella bella stagione: dai tombini maleodoranti e invasi dalle mosche e le poche panchine troppo assolate.

A riportare l'attenzione sul problema è stata anche nei giorni scorsi i consiglieri Raffaella Pasquali e Vittorio Francone (M5S) i quali in un'interpellanza chiedono se una riqualifica, una migliore pulizia, ma anche una ricaduta positiva sull'area dopo l'intervento sul vicino scalo Vallino a cura di Nova Coop.

"Si richiede se sia realizzabile una riqualificazione della piazza comprendente lato ovest- si legge nella mozione - nell’area verde, l’introduzione di nuove specie arboree, l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano quali panchine, cestini per la raccolta delle deiezioni canine e la posa di cartelli che invitino al rispetto dei luoghi; di migliorare la pulizia dell’area lato est per ridurre l’impatto dei residui di lavorazione del banco del pesce; di far si’ che la riqualificazione prevista nell’area adiacente dello scalo Vallino abbia ricadute positive sulla vivibilità di tutta l’area con una progettualità specifica per la piazza".