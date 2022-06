Giallo in piazzetta Reale, sparito il bimbo “che leggeva all’elefante”: la spiegazione

Che fine ha fatto il bambino che legge un libro di fronte all’elefante, davanti a Palazzo Reale? E’ questa la domanda che si sono fatti turisti e torinesi, che in queste ore hanno segnalato la “scomparsa” della statua, opera d’arte parte della mostra “Animali di corte. Vite mai viste nei Giardini Reali”.

La mostra, in programma fino al prossimo 16 ottobre, era stata annunciata con quest’installazione diventata tra le più fotografate dai passanti. Eppure, il bimbo è sparito nel nulla. Una spiegazione, ovviamente, c’è: “Ha avuto bisogno di un piccolo restauro, a breve riapparirà” fanno sapere dai Musei Reali.

Non è chiaro al momento quali siano le ragioni che hanno spinto i Musei Reali a ritirare temporaneamente la statua: tra le ipotesi più accreditate un atto di vandalismo, anche se non è da sottovalutare la possibilità di un’usura causa meteo. Quel che è certo è che guardando l’opera, si avverte un senso di incompletezza. Il bimbo, in ogni caso, tornerà a breve di fronte al suo elefante, per continuare a leggergli il libro.